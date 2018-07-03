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Ankara'da Keresteciler Sitesi'nde yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Kresteciler Sitesi'ndeki fabrikada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ankara'da Keresteciler Sitesi'nde yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesi'nde yer alan Keresteciler Sitesi'nde bulunan fabrikada çıktı.

Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Fabrikanın iç kısımlarında yangının sürdüğü belirtildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı su tankerleri ile müdahale ediliyor.

AFAD ekipleri de bölgede

UMKE ve AFAD ekipleri de müdahale etmek için bölgeye geldi

Ancak alevlerin yükseldiği yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #yangın #fabrika yangını
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