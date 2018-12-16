Kırım Tatar Günleri etkinliği Ankara'da yapıldı. Bir otelde düzenlenen etkinlikte, Kırım'ın ve ülke halkının yaşantısının anlatıldığı resimler sergilendi. Etkinlikte konuşan Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel, Türkiye'nin Tatar Türkleri için Ukrayna üzerinden değil doğrudan Kırım ile ilişki kurması gerektiğini söyledi.

Karadeniz'deki gerginliğin sürdüğü bir dönemde Ankara'da önemli bir etkinlik yapıldı.



"Bugünkü Kırım'ın Gerçekleri" ve "Kırım Tatar Halk Sanatı Sergisi" alt başlığıyla Kırım Tatar Günleri etkinliği başkentte bir otelde düzenlendi.



Etkinlikte Kırım'ın ve ülke halkının yaşantısının anlatıldığı resimler sergilendi. Ayrıca Kırım halkına özgü kıyafetlerde sergilenen eserler arasındaydı.



Kırım'dan çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da vardı.



Etkinlikte Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel konuklara hitap etti.



Sel, Türkiye'nin doğrudan Kırım ile ilişki kurması gerektiğini vurguladı.



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