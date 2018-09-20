Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan finansal destekle "Mültecilerin Özel Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Artırılması" programı kapsamında Gaziantep'ten sonra ikinci ruh sağlığı merkezi Ankara'da hizmete girdi.

Altındağ'da açılan merkez, AB'nin Relief International kuruluşu vasıtasıyla fonladığı Uluslararası Tıbbi Bakım ve Yardım Organizasyonları Birliğinin (UOSSM) Türkiye ekibinin kontrolünde işletilecek.



Yetişkin ve çocuklar için ayrı psikolojik rehabilitasyon ofislerinin ve kliniklerin bulunduğu merkezde, UOSSM'dan 20 gönüllü çalışacak.



AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Direktörlüğü Ankara ofisinin düzenlediği açılış programına, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik, Relief International Türkiye Ülke Direktörü Andrea Patterson ve UOSSM gönüllüleri ile Ankara'da yaşayan mülteciler katıldı.



Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3,5 milyon mültecinin Türkiye'de yaşadığını ve hizmet aldığını anımsatarak, Türkiye'nin gayretlerini minnettarlıkla karşıladıklarını dile getirdi.



AB olarak Türkiye'de uluslararası toplumca karşılanması gereken ihtiyaçları araştırdıklarını belirten Berger, mülteciler ve ülkelerinden ayrılan kimselerin ihtiyaçlarının eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal destek alanlarında olduğunu söyledi.



Berger, "Bu insanlar arasında yüzde 20 ruhsal bozukluk mağdurları var. Anksiyete ve depresyon yaşıyorlar. Bu ruh sağlığı merkezi, toplumu ve Suriyelileri daha dirençli hale getirme açısından ziyadesiyle önemli. Bizim için önem arz eden bu kesim Türk eğitim ve ruh sağlığı sistemlerinde külfet oluşturuyor. Türkiye'nin Suriyelilere verdiği bu hizmetlerden ötürü müteşekkiriz ve takdirle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.



Programda konuşan Fransız Büyükelçi Fries ise merkezin sivil toplum kuruluşlarının gayretleriyle açıldığını ve mültecilere yönelik Ankara'da türünün tek örneği olduğunu söyledi.



Fries, "Ruh sağlığı merkezi başkentte yaşayan mülteciler arasında 'olağanüstü bir dayanışma' örneği oluşturacak." dedi.



Konuşmaların ardından Gaziantep'te aynı program kapsamında hizmet veren merkezden psikolog ve psikiyatrların görüşleri, sinevizyon gösterisi ile izleyicilere sunuldu.



UOSSM personeli, büyükelçilere ve katılanlara merkezi gezdirerek bilgi verdi.



Bir sonraki ruh sağlığı merkezinin İstanbul'da açılacağı bilgisi paylaşıldı.