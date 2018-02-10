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Ankara'da otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Beypazarı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emre Fırat (32) idaresindeki 14 EA 480 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Nevzat Yağcı yönetimindeki 67 NS 849 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Samet Can Üstün (11), Efe Can Erdoğan (11) ve Mert Ali Erdoğan yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emre Fırat, buradaki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yaralamalı Kaza #trafik kazası #beypazarı
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