Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde içkili bir restorana silahla girmeye çalışan üç kişinin açtığı ateş sonucu iki kişi yaralandı. Olay sonrası otomobille kaçmaya çalışan saldırganlardan biri kısa sürede yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde içkili bir restorana silahla girmeye çalışan üç kişinin açtığı ateş sonucu iki kişi yaralandı. Olay sonrası otomobille kaçmaya çalışan saldırganlardan biri kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 1740 Sokak'taki restorana iki ayrı otomobille gelen Uğur A, Nuri A. ve Mustafa S. içeriye silahla girmeye çalıştı.Söz konusu kişilerin üzerinde silah bulunduğunu fark eden güvenlik görevlisinin müdahalesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan tartışma üzerine işletme müdürü Tahsin G. de dışarı çıkarak içeriye silahla giremeyecekleri uyarısında bulundu. Bu sırada üzerinde taşıdıkları tabancaları çıkaran üç kişi restorana ateş açarak geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası işletme müdürü Tahsin G. ile Hüseyin K. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, restoran çalışanları tarafından olay yeri yakınındaki Özel Bilgi Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tahsin G. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hüseyin K. ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken kaçan saldırganların kimlikleri kısa sürede belirlendi. Saldırganlardan Nuri A. (27) olay yeri yakınlarında yakalanırken, saldırıda kullandığı silahı kaçarken yol kenarına attığını ileri sürdü. Polis ekipleri bölgede yaptıkları aramada silahı bulamadı. Bu arada Uğur A. ve Mustafa S'nin 06 AK 8810 plakalı bir otomobille kaçtığını belirleyen polis ekipleri MOBESE kameralarından aracın Keçiören bölgesine gittiği belirledi.Bölgedeki ekiplerin peşine düştüğü araç, yaşanan kovalamaca sonucu Kuzey Ankara TOKİ Konutları yakınında izini kaybettirdi. Saldırının gerçekleştiği restoran önünde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Restoranın güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.