Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, aralarında çıkan kavga sırasında arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, aralarında çıkan kavga sırasında arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde yaşayan Serkan A. ile arkadaşı Muhammed D. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan A, yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammed D'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.



Muhammed D, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.



Polis, şüpheli Serkan A'nın yakalanması için çalışma başlattı.