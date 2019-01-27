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Ankara'da trafik kazası: 6 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da trafik kazası: 6 ölü

Ankara'da, Beypazarı'ndan Nallıhan'a giden Furkan Minaz idaresindeki 06 NAV 66 plakalı midibüs, Çayırhan Mahallesi yakınında arızalandığı için sağ şeritte duran, Mustafa Savuran’ın kullandığı iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Minaz (20), Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kaplan'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal ve Ömer Öz kardeşler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
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