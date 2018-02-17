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Ankara'da ulaşımda kredi kartı ile bakiye doldurma uygulaması başladı

Ankara'da ulaşımda kredi kartı ile bakiye doldurma uygulaması başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı uygulama ile Kızılay metro ortak istasyonu başta olmak üzere, 54 istasyonda kredi kartı ile bakiye yüklenebilecek.

Ankara'da ulaşımda kredi kartı ile bakiye doldurma uygulaması başladı

AnkaraKart’ta kredi kartı dönemi başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kredi kartlarıyla AnkaraKart'a bakiye yükleme uygulaması başlattı. Uygulama ile birlikte Ankaralılar, yanında nakit bulundurmadan kolay ve hızlı bir şekilde  bakiye doldurabilecek.

Başkentliler, kredi kartları ve Ankarakart’larını yükleme noktalarına takıp, kart şifrelerini girmelerinin ardından istedikleri miktarı Ankarakart’larına yükleyebilecek.

Kızılay metrosu başta olmak üzere, 54 metro istasyonunda kredi kartı ile yükleme işlemi başlatıldı.

Uygulama ile hedef, vatandaşlara hızlı ve masrafsız olarak elektronik biletlerine dolum imkanı sağlamak.

Ankara’da her gün 1 milyon 200 binden fazla vatandaş AnkaraKart’ı kullanarak ulaşımını sağlıyor. Bakalım vatandaş uygulamaya nasıl karşılıyor?


HABER: HASRET KAYA
KAMERA: SABRİ KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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