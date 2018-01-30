Operasyonda 7,3 kilogram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Başkentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 7,3 kilogram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları gerekçesiyle bir süredir takip edilen Rojhad A. ile Şükrü A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, yarım kilogram eroin ele geçirildi.



Şüpheliler, ifadelerinde iki kişinin Güneydoğu illerinden Ankara'ya uyuşturucu madde getireceğini ifade etti. Bunun üzerine gözaltına alınan iki kişinin diğer şüphelilerle buluşması sağlandı. Buluşma yerine 8 aylık bebekleriyle ticari araçla gelen Zekiye A. ve Selahattin A. da gözaltına alındı.



Evli oldukları öğrenilen çiftin yapılan aramasında, biberon ve bebek bezlerinin altına zulalanmış 6 kilo 800 gram eroin tespit edildi.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Soruşturmanın devam ettiği, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.