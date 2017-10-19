Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Zanlılardan 5'i cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.