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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 5'i cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
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