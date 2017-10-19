Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zanlılardan 5'i cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
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