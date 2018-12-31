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Ankara'da yarın okullar tatil mi? (2 Ocak 2018 Çarşamba)

Ankara'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Ankara'da 2 Ocak 2018 Çarşamba günü okullar tatil mi sorusu en çok arananlar arasına girdi

Ankara'da yarın okullar tatil mi? (2 Ocak 2018 Çarşamba)

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 2 Ocak 2018 Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Ankara'da geçtiğimiz Çarşamba okulların tatil edilmesinin ardından gözler 2 Ocak Çarşamba gününe çevrildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin Çarşamba günü okulları tatil edildiğini duyurmuştu.

Ankara hava durumu
01 Ocak 2019 Salı günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 1.
02 Ocak 2019 Çarşamba günü kar yağışlı, sıcaklık -2
03 Ocak 2019 Perşembe günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 2
04 Ocak 2019 Cuma günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 0 
05 Ocak 2019 Cumartesi günü kar yağışlı sıcaklık -3
06 Ocak 2019 Pazar günü yağış görünmüyor  sıcaklık -5

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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sıla - 6 gün önce
vasip amca ankara yı tatil yap Yeller hep buz arkadaşım düştü kolu kırıldı arabalar açılmıyor persembe de tatil olsun noluuuuur
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mustafa - 6 gün önce
Abi yarın okullar tatil olsun lütfen tatil ederseniz çok seviniriz????
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şevval - 6 gün önce
ABİ BEN ANKARADA OTURUYORUM ACABA YARIN 27 ARALIK PERSEMBE OKULARR TATİL Mİ BURAYA ÇOK KARV YAĞDI NE OLUR TATİL YAPIN
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Ozel - 6 gün önce
TATİL OLSUNN YAW
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M.Ô - 6 gün önce
İns Perşembe tatil olur buz yollar
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Melek - 6 gün önce
Lutfen persembe okullar tatil olsun ulasim cok zor oluyor.
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öznur - 6 gün önce
bu gece hava sıcaklıgı eksilere düsecek sabah buzlanma olacak asıl persembe tatil okun lütfen
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Melih - 6 gün önce
Lütfen tatil yapın buzda kayıp düştüm nolur tatil olsun servisim geçen hafta kaza yaptı buzlar yüzünden
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