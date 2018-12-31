Ankara'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Ankara'da 2 Ocak 2018 Çarşamba günü okullar tatil mi sorusu en çok arananlar arasına girdi

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 2 Ocak 2018 Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.



Ankara'da geçtiğimiz Çarşamba okulların tatil edilmesinin ardından gözler 2 Ocak Çarşamba gününe çevrildi.



Ankara Valisi Vasip Şahin Çarşamba günü okulları tatil edildiğini duyurmuştu.



Ankara hava durumu

01 Ocak 2019 Salı günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 1.

02 Ocak 2019 Çarşamba günü kar yağışlı, sıcaklık -2

03 Ocak 2019 Perşembe günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 2

04 Ocak 2019 Cuma günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 0

05 Ocak 2019 Cumartesi günü kar yağışlı sıcaklık -3

06 Ocak 2019 Pazar günü yağış görünmüyor sıcaklık -5



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