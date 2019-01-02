Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 3 Ocak 2018 Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.
Ankara'da geçtiğimiz Çarşamba okulların tatil edilmesinin ardından gözler 3 Ocak 2018 Perşembe gününe çevrildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin geçen Çarşamba günü okulları tatil edildiğini duyurmuştu.
Ankara hava durumu
02 Ocak 2019 Çarşamba günü kar yağışlı, sıcaklık -2
03 Ocak 2019 Perşembe günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 2
04 Ocak 2019 Cuma günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 0
05 Ocak 2019 Cumartesi günü kar yağışlı sıcaklık -3
06 Ocak 2019 Pazar günü yağış görünmüyor sıcaklık -5
ulusal.com.tr
Ankara'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Ankara'da bugün okullar tatil edilmezken 3 Ocak 2018 Perşembe günü okullar tatil mi sorusu en çok arananlar arasına girdi
Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 3 Ocak 2018 Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.