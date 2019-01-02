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Ankara'da yeni yılın ilk karı yağdı

Ankara'da gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar kent genelinde etkili oldu. Belediye ekipleri ana arterlerde yol tuzlama çalışması yaptı.

Ankara'da yeni yılın ilk karı yağdı

Başkente yeni yılın ilk karı yağdı.

Ankara'da gece yarısı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunluğunu artırdı.

Yağış nedeniyle ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, belediye ekipleri de gerekli önlemleri aldı.

Ekipler kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda yol tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojik verilere göre, başkentte yeni yılın ilk karı gün içinde aralıklarla devam edecek. Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
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