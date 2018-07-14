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Ankara'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 11 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 11 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

Gaziantep-Ankara seferini gerçekleştiren Mehmet H. idaresindeki 27 FU 510 plakalı otobüs, Ankara-Konya karayolunun 27. kilometresinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs firması yetkililerinden Mehmet Doğan, gazetecilere, aracın önüne 3 köpek çıktığını öne sürdü.

Şoförün, köpeklere çarpmamak için tarlaya indiğini savunan Doğan, "Tarlaya inerken arabayı devirmiyor, ona şükrediyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #trafik kazası #gölbaşı
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