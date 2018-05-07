Mamak'ta sel felaketinin ardından zarar tespit çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların zararları karşılanmaya başlandı.

Başkentte meydana gelen sel felaketinde ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların zararları devlet tarafından karşılanıyor.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda, ev, iş yeri ve araçları zarar gören vatandaşların zararının karşılanması amacıyla başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.



Buna göre, hasar tespit çalışmaları sonucunda sel felaketinde zarar gören vatandaşlara, 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605 bin 250 TL, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 TL yardım yapılmasına karar verildi.



Konut ve iş yerleri zarar görenlere bugün 18.00 itibarıyla ödemeler başlandı.



Araçları zarar gören vatandaşlara ise yarın saat 09.00'dan itibaren ödeme yapılacak.



Yardımlar, Mamak İlçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde yapılıyor.