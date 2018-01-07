Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Bulvarı Keçiören istikametinde seyir halinde bulunan ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 06 UG 028, 41 YL 114 ve 06 JZ 834 plakalı otomobiller zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre araç aksadı.
Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
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