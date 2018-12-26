banner999
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza
RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'
'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Başkentte, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Ankara genelinde dün başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu.

Yenimahalle ilçesinden Ulus istikametine giderken Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.