Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 200 adrese helikopter destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara'da 12 Temmuz'da 350 ekip, bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da bulunduğu 3'ü polis 79 şüpheli gözaltına alınmıştı, devam eden çalışmalar sonucunda firari 5 şüpheli daha yakalanmıştı.



Adreslerde yapılan aramalarda 67 kilogram eroin, 38 bin 580 uyuşturucu hap, 21 ruhsatsız tabanca, 14 tüfek ile aralarında lüks cip ve otomobillerin de yer aldığı 21 araç ele geçirilmiş, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya el konulmuştu.