Ankara Elektrik Kesintisi 14-15-16 Mayıs: Ankara elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara’da 14-15-16 Mayıs 2026 tarihlerinde birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Başkent EDAŞ’ın yayımladığı program kapsamında bakım, şebeke yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahalle, sokak, köy ve yerleşim alanında elektrik verilemeyecek.

Kesintilerden Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere çok sayıda ilçe etkilenecek.

ANKARA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent EDAŞ tarafından açıklanan programa göre kesintiler bölgelere göre değişiklik gösterecek. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri 2 ila 3 saat sürerken, bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar akşam saatlerine kadar devam edecek.

Özellikle Çankaya, Ayaş, Akyurt, Keçiören ve Beypazarı’nda gün boyu sürecek kesintiler dikkat çekiyor.

ANKARA’DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?

14-15-16 Mayıs tarihlerinde Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

AKYURT

14 Mayıs tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Güzelhisar, 81 ve 86 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

15 Mayıs tarihinde saat 09.45 ile 16.45 arasında Çiftlikköy, Kozayağı ve Eskiköy bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

15 Mayıs tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Yunus Emre, Susuz, Dağkalafat, Meşeli ve Sarısu dahil çok sayıda bölgede kesinti yaşanacak.

16 Mayıs tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Ülke, Neşe, Ankara, Şehadet, Saracalar, Gülşen, Gelincik, Akben, Altınordu, Bayındır, Türközü, Seğmenler, Uygur ve İstiklal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

16 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Ahmetadil ve Maliköy bölgelerinde kesinti yaşanacak.

AYAŞ

14 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Oğuz, Lale, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Menekşe, Yunus Emre, Barbaros, Atatürk ve Ahmet Onbaşı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

14 Mayıs tarihinde saat 10.30 ile 18.00 arasında Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

15 Mayıs tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Mimar Sinan, Gelincik, Cumhuriyet, Atatürk, Yunus Emre, Avşar, Mevlana ve Mehmet Akif Ersoy bölgelerinde kesinti yaşanacak.

15 Mayıs tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında Pınaraltı, Kalender, Dereçeşme, Akpınar, Ayvalı, Türbe, Bahçe ve İnce bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

16 Mayıs tarihinde saat 11.10 ile 17.30 arasında Bayrak, Kabaca, Çağabey, Acısu, Güneyce, Boztepe, Akkaya ve Akçakavak bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

ÇANKAYA

14 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Akmeşe, Ceviz, Karaağaç, Kayın, Çınar, Maviçam ve Gürgen bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

14 Mayıs tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Şehit Remzi Kaplan, Atabilge Sitesi, Selçuk Yula ve çevresindeki sokaklarda kesinti yaşanacak.

14 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Dikmen, Ahmet Yesevi ve çevresindeki bölgelerde elektrik verilemeyecek.

15 Mayıs tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Reşat Nuri, Nazilli, Selimiye, Kuzgun, Hoşdere ve Yeşilyurt bölgelerinde kesinti uygulanacak.

15 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kömürcü ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

16 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Esence, Küçük Beltepe, Kapaklı, Okluca ve Tatlısu bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

16 Mayıs tarihinde saat 00.30 ile 05.30 arasında 2118. Sokak’ta kesinti uygulanacak.

KEÇİÖREN

14 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 540, 548, 644, 948, 550, 565 ve 567/2 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

15 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey 1, Çandarlı, Ballıbaba ve Alperen 1 bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

15 Mayıs tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı ve Bahtiyar bölgelerinde kesinti uygulanacak.

16 Mayıs tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 2029 ve 2034 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

ETİMESGUT

14 Mayıs tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 1733 ve 1748 sokaklarında kesinti uygulanacak.

14 Mayıs tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Taş Ocakları, Karakaya Kutludüğün, Yunus Emre, Karacadere ve Kutludüğün bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

15 Mayıs tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Yapracık Mahallesi, Huzur Kent Yapı Kooperatifi ve Evliya Çelebi bölgelerinde kesinti yaşanacak.

16 Mayıs tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Safahat, Dumlupınar ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

SİNCAN

14 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Levent, Güvercin, Saka, Nur, Çağlayan, Papatya, Sakarya, Plevne ve Fırat bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

15 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Âşık Veysel, Abbas, Güldereli, Hale ve Maliköy bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

15 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında Yenihisar, Yaprak, Badem, Goncagül, Turgut Özal ve Tandoğan bölgelerinde kesinti yaşanacak.

YENİMAHALLE

14 Mayıs tarihinde saat 09.15 ile 13.15 arasında Şehit Hakkı Sözer, Akgüvercin, Ünsal ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

14 Mayıs tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Susuz Mahallesi ve çevresindeki bölgelerde kesinti yaşanacak.

15 Mayıs tarihinde saat 00.45 ile 05.45 arasında Ahmet Hamdi bölgesinde elektrik verilemeyecek.

15 Mayıs tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Batı Bulvarı Modernkent ve Batı Bulvarı Nurol Sitesi bölgelerinde kesinti uygulanacak.

BAŞKENT EDAŞ UYARDI

Yetkililer, planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler öncesinde vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi. Özellikle uzun süreli kesinti yaşanacak bölgelerde elektronik cihazlar ve günlük ihtiyaçlar için tedbirli olunması çağrısı yapıldı.