Ankara Elektrik Kesintisi 14-15 Şubat: Ankara elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları hız kazandı. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre Ankara’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, şebeke yenileme, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında uygulanacak.

İşte Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler:

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı tarih ve saatlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

16 Şubat 2026 günü 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Eski Hükümet, Demirciler, Çilingir, Dikiciler, İhsan Yavaş, Suluhan ve Develik sokaklarına enerji verilemeyecek.

Aynı tarihte 09.30 ile 11.30 arasında Kayabükü, Çantırlı ve Çayırhan bölgelerinde kesinti yapılacak.

Ayrıca 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kuzucular ve Yenice mahalleleri de kesintiden etkilenecek.

17 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Demirciler, Bostancılar Çarşısı, Kapan, İhsan Yavaş ve Eski Hükümet sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Aynı gün 09.30 ile 13.00 saatleri arasında ise Adaören, Akçakavak ve İncepelit bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

18 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Şahin Demirci, Dibekören, Şehit Ercan Altınok, 303, Hürriyet, Postane, Yunus, 306, 301, 304, Atatürk Cumhuriyet, Çayırhan, Atatürk, Park, Mehmet Kaynak, Hüsamettin Yüksel, 311, 302 ve Fatih sokaklarında enerji kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kuzucular ve Yenice mahallelerinde ikinci kez elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında çeşitli tarihlerde elektrik kesintileri yapılacak.

15 Şubat 2026 tarihinde gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında Kırıkhan, Talatpaşa, Tıp Fakültesi, Evren, Mamak ve Cemal Gürsel sokaklarında elektrik hizmeti geçici olarak durdurulacak.

17 Şubat 2026 günü 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Medine Müdafii ve 619 numaralı sokakta kesinti uygulanacak.

Aynı tarihte 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Dikmen Vadisi 2. Etap ve 747 numaralı sokak elektrik kesintisinden etkilenecek.

18 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 3370, Beyler, Düşkent Konut Yapı Kooperatifi, 3250/1, Lapis Konut Yapı Kooperatifi, 3388/1, 3380, Düşkent Sitesi, 3158, Park Yamaç Evleri, Şehit Hayrettin Eren, İlk Flora Konut Yapı Kooperatifi, Ladin Evleri Yapı Kooperatifi, 3376, 3387, 3377/1, Alacaatlı, 3300, Bahçekent Villa Konut Yapı Kooperatifi, 3364, 5053, 5052, Amfora Sitesi, Çayyolu Koru Sitesi, Duru Irmak Konut Yapı Kooperatifi, Alacaatlı Mahallesi, Park, 3358, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, 3296. Cadde, 5022, Şehit Mesut Yağan, 5009, 3375, 5084, 5030, 3377, 5027, 4981, 4980, 3367, 5016, 5008, Şehit Eren Bülbül, 3381/3, 3381/1, 3381/2, 3357, 3363 ve 5017 sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Şehit Meryem Yılmaztürk, 3, 2, Bişkek, Bosna Hersek ve 1 numaralı sokaklarda da elektrik verilemeyecek.

SİNCAN

Sincan ilçesinde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 15 Şubat 2026 tarihinde belirli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında 3706 ve 3707 numaralı sokaklarda enerji kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Nazım Ercan, Saray Mahallesi, 3795, 184, Fatih Sultan Mehmet, 3792, 128, 178, 3781, Akıncılar, 3789, 186, 141, 182, 138, 187, 3791, Bozhöyük, Dempa, Saray, 2. İnönü, 189, 129, Adnan Menderes, 3793, 2062, Doğanlar, 142, 183, Çaldıran, 175, 3783, Aksoy, 164, 134, 166, 165, 185, 5302, 143, 3787, 144, 157, 5659, 5622, Susuz Mahallesi, 177, 3782, 169, 168, 140 ve Gökkuşağı sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.