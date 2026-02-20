Ankara Elektrik Kesintisi 21 Şubat: Ankara elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara’da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle Akyurt, Yenimahalle ve Kalecik’te elektrik kesintisi uygulanacak. Saat aralıkları ve etkilenen bölgeler açıklandı.

Ankara’da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü Akyurt, Yenimahalle ve Kalecik ilçelerinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak.

AKYURT

21 Şubat’ta Akyurt’ta üç ayrı saat aralığında kesinti uygulanacak:

09.00 – 12.30: Atatürk, Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Değirmankaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin ve Beykavağı mahalleleri.
09.30 – 12.30: Ahmetadil ve Mavi Selvi sokakları.
09.15 – 14.15: Enver Paşa, Evren Büğdüz, Mustafa Özbek, Ulupınar, Balıkhisar Köy İçi, Kaymakam A. Galip Kaya, Yıldırım Beyazıt, Çankırı, Çelikli, Özyesilbağ, Akkent ve Büğdüz çevresi.

YENİMAHALLE

10.00 – 11.00: Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yem Sanayii, Gazi, Hanönü, Mevlana, 19 Mayıs, Meyve, Kudal, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan ve çevresindeki sokaklar.

KALECİK

09.00 – 12.30: Atatürk, Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Değirmankaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin ve Beykavağı mahalleleri.

