Ankara Elektrik Kesintisi 28-29-30 Nisan: Ankara elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara'da Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. 28 Nisan’da başlayan kesintiler, 30 Nisan akşamına kadar farklı periyotlarla devam edecek.

BEYPAZARI KESİNTİ PROGRAMI

28 Nisan: Akşemseddin ve Beytepe çevresinde 09.00-12.30; Cumhuriyet ve Dağsali bölgelerinde 13.30-17.30 arası.

29 Nisan: Bostancılar Çarşısı ve İrfan Gümüşel çevresinde 09.00-12.30; Uşakgöl, Tepedelen ve Yazıcıoğlu bölgelerinde 13.30-17.30 arası.

30 Nisan: Hamzalar, Karapınar, Yukarıgüney ve Karaköy genelinde 10.00-17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı kesinti yapılacak.

ÇANKAYA KESİNTİ PROGRAMI

28 Nisan: 1441. Sokak'ta 09.30-12.30; Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde 10.00-16.00; 1445. Sokak'ta ise 13.30-16.30 arası.

29 Nisan: Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı'da 09.00-17.00; 670. Sokak ve Şehit Ali Başpınar çevresinde 10.00-18.00 arası.

30 Nisan: Ahenk ve Cinnah Caddelerinde 09.15-17.15; Ceyhun Atuf Kansu, Tekstilciler, Atagazikent ve Duhakent bölgelerinde farklı saatlerde kesintiler olacak.

ETİMESGUT KESİNTİ PROGRAMI

28 Nisan: 4014. Sokak ve Şehit Ferhat Koç çevresinde 09.30-17.00 arası.

29 Nisan: 2135, 2139 ve 2136 sokaklarında sabah ve öğleden sonra devam eden çalışmalar yapılacak.

30 Nisan: 4022, 4016. sokaklar ve Şehit Ferhat Koç çevresinde 09.30-17.00; Atagazikent’te 09.30-13.30 arası. Fatih Sultan Mehmet ve Bahçekapı mahallelerinde de kısa süreli kesintiler yaşanacak.

HAYMANA KESİNTİ PROGRAMI

28 Nisan: Katrancı ve Deveci bölgelerinde 09.30-17.30 arası.

29 Nisan: Katrancı'da 09.30-17.30; Karşı ve Porsuk bölgelerinde 10.00-17.30 arası.

30 Nisan: Katrancı, Altunçanak ve Muzaffer Türkoğlu bölgeleri başta olmak üzere geniş bir alanda gün boyu kesinti planlandı.

KEÇİÖREN KESİNTİ PROGRAMI

28 Nisan: Bağlum çevresinde 09.15-17.15; İnönü ve çevresinde ise sabah ve öğleden sonra farklı saatlerde.

29 Nisan: Güzelyurt Bağlum genelinde ve Şehit Hakan Bayrak çevresinde gün boyu kesinti yapılacak.

30 Nisan: Zorba ve Kösrelik bölgelerinde gün boyu; Osmangazi ve Başkent bölgelerinde ise sabah saatlerinden itibaren kesinti uygulanacak.