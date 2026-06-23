Ankara Etimesgut'ta Belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan ve yolcu taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

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