Ankara Etimesgut'ta Belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sabah saatlerinde bir belediye otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada yaralıların olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve emniyet ekibi sevk edildi.
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Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan ve yolcu taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
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