Ankara Gölbaşı’nda istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir apartmanın istinat duvarının gece saatlerinde çökmesi üzerine 4 katlı bina ve çevresindeki 4 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. 29 hanede yaşayan 81 kişi güvenli alanlara alındı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi üzerine 4 katlı bir bina ile çevresindeki 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, Şafak Mahallesi 886’ncı Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Mühendisler Odası görevlileri bölgeye yönlendirildi.

İstinat duvarı çöken bina ile çevresindeki 4 apartman gece saatlerinde boşaltıldı. Bina girişleri şeritlerle kapatılırken, bölgede polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri görevlendirildi.

Tahliye edilen binalarda 29 hanede yaşayan 81 kişinin bulunduğu belirtildi. Ailelerden birinin Ulus’ta Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkatevi’ne yerleştirildiği, diğer ailelerin ise akrabalarının yanına gittiği bildirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu’nun gece saatlerinde olay yerine gelerek çalışmaları koordine ettiği kaydedildi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Şafak Mahallesi 886. Sokak'ta yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası Kaymakamımız Erol Rüstemoğlu, Başkanımız Yakup Odabaşı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile belediye ekiplerimiz sahada incelemelerini sürdürüyor.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

