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Ankara için flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ankara'da 13.00-16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olunmalı" uyarısı yapıldı.

Ankara için flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ankara'da 13.00-16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olunmalı" uyarısı yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara flaş uyarı #meteoroloji #sağanak yağmur
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