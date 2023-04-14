Heyecanlandıran proje: Kadıköy-Kızılay 80 dakika!
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan süper hızlı trene ilişkin ilk ayrıntılar geldi. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek süper hızlı trenle birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisine uygun biçimde hayata geçirdikleri ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe yol açıyoruz, Türkiye’nin yolunu açıyoruz." dedi. Karaismailoğlu süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasının 80 dakikaya düşüreceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, afetin ardından deprem bölgesindeki çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini, Türkiye genelinde yapımları süren projeleri de hızla tamamlayarak milletin hizmetine sunmaya devam ettiklerini bildirdi.
Ankara’ya demir yollarında çağ atlattıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldıklarını, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettiklerini belirtti.
"KIZILAY-KADIKÖY ARASINI 80 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"
Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir yolu Hattı yapım çalışmalarında sona gelindiğine dikkati çekerek şunları söyledi:
- Bakanlığımız 2003 yılından bu yana Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da faaliyetlerimizi hızla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün müjdesini verdiği Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz.