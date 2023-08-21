Ankara kaçakçılık operasyonlarında zanlılar yakalandı

Ankara'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara kaçakçılık operasyonlarında zanlılar yakalandı
ANKARA - Kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı yakalandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 14-20 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 7 milyon boş sigara makaronu, 59 bin 700 paket kaçak sigara, 35 bin sahte bandrol, 685 elektronik sigara, 200 litre etil alkol, 10 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 4 dedektör, 3 muhtelif kaçak eşya ele geçirdi.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıt ipten çanta ve şapka örerek iki çocuğunu üniversitede okutuyor!Kağıt ipten çanta ve şapka örerek iki çocuğunu üniversitede okutuyor!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # ankara # Asayiş # kaçakçılık operasyon
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanlığından Diyarbakır Annelerine Övgü Dolu Sözler! - Cevdet Yılmaz - Ulusal Kanal Cumhurbaşkanlığından Diyarbakır Annelerine Övgü Dolu Sözler! - Cevdet Yılmaz - Ulusal Kanal Türkiye'de düzensiz göç! Türkiye'de düzensiz göç!