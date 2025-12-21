Ankara-Kars hattında 60 sefer: Doğu Ekspres'i sezonun ilk seferine yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025–2026 kış sezonu seferlerinin yarın başlayacağını açıkladı. Seferler 1 Mart 2026’ya kadar sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferlerinin yarın (22 Aralık Pazartesi) başlayacağını duyurdu. 1 Mart 2026’ya kadar sürecek sezon boyunca Ankara-Kars hattında toplam 60 sefer yapılacak.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖZEL TURİZM MARKALARINDAN BİRİ"

Trenin 2019'dan bu yana binlerce turisti ağırladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdüreceğiz. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

SEFER TAKVİMİ VE YOLCU KAPASİTESİ

Bakan Uraloğlu, sefer detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri yarın başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihlerinde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak."

HANGİ İLDE KAÇ SAAT DURACAK?

1360 kilometrelik güzergahta yolculuğun yaklaşık 33 saat sürdüğünü belirten Uraloğlu, duraklama sürelerini şöyle aktardı: "Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat durulacak."

Vagon ve Kompartıman Detayları Trenin teknik yapısına da değinen Uraloğlu, "Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren, 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor." ifadelerini kullandı.

BİLET FİYATLARI

16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.

