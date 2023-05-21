Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.

Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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