Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi. Bir kişinin de sel sularına kapıldığı görüldü.

Sağanak yağış yaklaşık 12 dakika sürdü, şiddetli sele neden oldu...



Ankara Mamak’ta bugüne kadar hiç yaşamadığı bir afeti ucuz atlattı.



Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesinde öğle satlerinde yaşanan şiddetli yağış ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi.



Dere yatağı olan cadde, sağanak sonrası sel altında kaldı. Hareket halindeki onlarca araç, birbilerine çarparak sürüklendi.



Araçlarda bulunan vatandaşlar son anda kurtulmayı başardı.



Sele kapılan 3 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Neyseki korkulan olmadı. Can kaybı yaşanmadı. Hafif yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.



Sel nedeniyle onlarca ev ve iş yeri de su altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.



Belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri caddede temizlik çalışmalarına başladı.



İş yeri sahipleri su tahliyesini kendi imkanları ile yaptı.



ulusal.com.tr

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