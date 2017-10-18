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Ankara'nın göbeğinde kaldırım yok!

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Ankara'nın en kalabalık caddesi. Ama caddenin 150 metrelik kısmında kaldırım yok. Yaya yolu olması gereken yere araçlar park ediyor. Cadde de görme engelliler için yapılan yolun sonu ise ya reklam tabelası ya da park edilmiş bir araca çıkıyor.

Ankara'nın göbeğinde kaldırım yok!

Burası Ankara'nın göbeği. Görüntüler Whatsapp ihbar hattımızdan.

Her gün yüzlerce insanın kullandığı, Ceyhun Atuf Kansu caddesinde çekilmiş görüntüler. Yaklaşık 150 metrelik mesafede kaldırım yerine park etmiş arabalar var.

2013'ten beri kaldırım yapılmayan caddede yayaların yürüyebileceği bir yol yok 

Cadde bu haliyle olası kazalara davetiye çıkarıyor. Kaldırım olmadığı için yayalar caddede yürüyor, Okula giden onlarca çocuk da bu caddeyi kullanıyor.

Aynı cadde üzerinde, görme engelliler için yapılan yol ise tam bir fiyasko. Yolun sonu ya bir otobüs durağının reklam tabelasına ya da yine park edilmiş bir arabaya çıkıyor.

Şimdi gözler Ankara'lılardan gelen onlarca şikayete sessiz kalan Ankara Büyükşehir Belediye'sinde.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #kaldırım
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