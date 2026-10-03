Ankara Polatlı'da şantiye faciası: ASKİ'nin çalışmasında göçük altında kalan muhtar hayatını kaybetti!

Polatlı ilçesi Müslüm Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, ASKİ ekiplerinin yürüttüğü drenaj çalışması için kazılan kanalda henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu.

Olayı yerinde takip eden 50 yaşındaki Mahalle Muhtarı Tufan Bahçeci ani göçükle birlikte toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda toprak altından çıkarılan Tufan Bahçeci'nin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan bu acı olay sonrasında adli ve idari soruşturma başlatıldı.