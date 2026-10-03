Ankara Polatlı'da şantiye faciası: ASKİ'nin çalışmasında göçük altında kalan muhtar hayatını kaybetti!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından yürütülen drenaj çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Müslüm Mahallesi Muhtarı Tufan Bahçeci tonlarca toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara Polatlı'da şantiye faciası: ASKİ'nin çalışmasında göçük altında kalan muhtar hayatını kaybetti!
Yayınlanma: Güncellenme:

Polatlı ilçesi Müslüm Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, ASKİ ekiplerinin yürüttüğü drenaj çalışması için kazılan kanalda henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu.

 Olayı yerinde takip eden 50 yaşındaki Mahalle Muhtarı Tufan Bahçeci ani göçükle birlikte toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda toprak altından çıkarılan Tufan Bahçeci'nin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan bu acı olay sonrasında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bursa merkezli 2 ilde masaj salonlarına operasyon: Fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarıldı!Bursa merkezli 2 ilde masaj salonlarına operasyon: Fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarıldı!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara facia
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal’dan Said Nursi Sempozyumuna tepki
Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama
Bursa merkezli 2 ilde masaj salonlarına operasyon
Tarım ve gıda yatırımlarına güçlü finansman desteği
Doğu Perinçek'ten A Millî Takım'a destek çağrısı
39 yıllık faili meçhul dosya dahil 8 cinayet aydınlatıldı!
Jandarmadan eş zamanlı operasyon, 51 gözaltı!
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme
Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu
Kocaeli merkezli 9 ilde "Mizan Operasyonu"
Çok Okunanlar
1 Milyon 700 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi 1 Milyon 700 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Deprem mi oldu? Deprem mi oldu?
Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? 3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?
Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu