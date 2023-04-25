Ankara-Sivas hızlı tren hattı o tarihte açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile ilgili Ankara YHT Garı'nda açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının açılışını gerçekleştirerek, Türkiye'nin gözbebeği projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, şunları söyledi:

- Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz bütün projeleri, bütün sektörlerde olduğu gibi ulaştırma alanında da ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda hizmete alıyoruz.

Demiryollarında adeta bir seferberlik ilan ederek yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, demiryolu uzunluğunu Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanması ile 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunu ise yarın itibarı ile 2 bin 228 kilometreye yükselteceklerini söyledi.