Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde patlama: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Ulus’taki kampüsünde yangın önleme sisteminde yaşanan gaz sıkışması, patlamaya yol açtı. Olayda 6 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde patlama: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) Ulus’ta yer alan binasında, yangın söndürme sisteminde meydana gelen gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Edinilen bilgilere göre, olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelerde, yangın önleme sisteminin otomatik olarak devreye girmesiyle birlikte gazın bir anda dışarı salındığı tespit edildi.

Patlama sesi üzerine çevredekilerin “doğal gaz patlaması” ihbarında bulunmasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kampüse ulaşan itfaiye ekipleri, binanın zemin katında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girdiği ve yoğun miktarda söndürme gazının ortama yayıldığı belirlendi.

DOĞAL GAZ SIZINTISI BULUNMADI

İtfaiye ekiplerinin ve Başkentgaz görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda, herhangi bir doğal gaz sızıntısına rastlanmadı. Olayın, tamamen yangın söndürme sisteminden kaynaklanan gaz boşalması nedeniyle yaşandığı açıklandı.

6 KİŞİ GAZDAN ETKİLENDİ

Gazın ortama yayılması sonucu 5 öğrenci ile 1 teknik personelin etkilendiği bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, üniversite yönetimi sistemin neden otomatik olarak devreye girdiğine dair teknik değerlendirme başlattı.

