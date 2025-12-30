Ankara su kesintisi! 31 Aralık ve 1-2 Ocak 2026 Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su temin sistemlerinde yapılacak manevra ve dengeleme çalışmalarıkapsamında başkent genelinde geçici su kesintilerinin uygulanacağını açıkladı.

ASKİ’nin açıklamasına göre:

• Bazı bölgelerde 23.00 – 11.00

• Bazı bölgelerde ise 23.00 – 12.30 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Kesintilerin ardından hatlara kademeli su verileceği, yüksek kotlarda gecikme yaşanabileceği belirtildi.

Ayrıca Çamlıdere Barajı’ndaki kapasite artırıcı çalışmaların sürdüğü ve birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

23.00 – 11.00 Arası Su Kesintisi Yaşanacak Yerler

Gölbaşı:

Ballıkpınar

Hacılar

Hacıhasan

Hacımuratlı

Gökçehöyük

İkizce

Oyaca Yeşilçam

Oyaca Akarsu

Karşıyaka

Çankaya:

Ata

Huzur

Güvenevler

Cevizlidere

Ayrancı

Dodurga

İşçi Blokları

Kızılırmak

Çukurambar

Söğütözü

Altındağ:

Feridun Çelik

Başpınar

Doğantepe

Solfasol

Baraj Mahallesi

Yıldıztepe

Mamak:

Büyük Kayaş

Dutluk

Üreğil

Boğaziçi

Yeşilbayır

Şahap Gürler

Araplar

Derbent

Köstence

Dostlar

Tepecik

Yenibayındır

23.00 – 12.30 Arası Su Kesintisi Yaşanacak Yerler

Yenimahalle:

25 Mart

Anadolu

Ata

Avcılar

Aşağı Yahyalar

Barış

Batı Sitesi

Beştepe

Cumhuriyet

Çamlıca

Çarşı

Demetgül

Demetlale

Emniyet

Ergazi

Gayret

Gazi

Güzelyaka

Işınlar

İlk Yerleşim

İnönü

Kaletepe

Kardelen

Karşıyaka

Kayalar

Kent Koop

Kuzey Yıldızı

Macun

Mehmet Akif Ersoy

Ostim OSB

Pamuklar

Ragıp Tüzün

Serhat

Susuz

Tepealtı

Turgut Özal

Uğur Mumcu

Varlık

Yeni Batı

Yeşilevler

Yukarı Yahyalar

Yunus Emre

Etimesgut:

İstasyon

Alsancak

30 Ağustos

Kazım Karabekir

Süvari

Piyade

Elvan

Topçu

Ahi Mesut

Ayyıldız

Oğuzlar

Atakent

Şeker

Etiler

Altay

Şehit Osman Avcı

Yeşilova

Devlet

Eryaman

Tunahan

Güzelkent

Yavuz Selim

Şeyh Şamil

Göksu

Çubuk:

Barbaros

Cumhuriyet

Dumlupınar

Esenboğa

Güldarpı

Yenice

Sincan:

Ahi Evran

Akşemsettin

Andiçen

Atatürk

Fatih

Gazi Osman Paşa

Gökçek

İstasyon

Mareşal Çakmak

Mevlana

Plevne

Saraycık

Selçuklu

Tandoğan

Törekent

Ulubatlı Hasan

Yunus Emre