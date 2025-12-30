Ankara su kesintisi! 31 Aralık ve 1-2 Ocak 2026 Ankara’da sular ne zaman gelecek?
ASKİ, Ankara’da su manevrası ve dengeleme çalışmaları nedeniyle 31 Aralık ile 1-2 Ocak tarihlerinde birçok ilçede uzun süreli su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su temin sistemlerinde yapılacak manevra ve dengeleme çalışmalarıkapsamında başkent genelinde geçici su kesintilerinin uygulanacağını açıkladı.
ASKİ’nin açıklamasına göre:
• Bazı bölgelerde 23.00 – 11.00
• Bazı bölgelerde ise 23.00 – 12.30 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.
Kesintilerin ardından hatlara kademeli su verileceği, yüksek kotlarda gecikme yaşanabileceği belirtildi.
Ayrıca Çamlıdere Barajı’ndaki kapasite artırıcı çalışmaların sürdüğü ve birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.
23.00 – 11.00 Arası Su Kesintisi Yaşanacak Yerler
Gölbaşı:
Ballıkpınar
Hacılar
Hacıhasan
Hacımuratlı
Gökçehöyük
İkizce
Oyaca Yeşilçam
Oyaca Akarsu
Karşıyaka
Çankaya:
Ata
Huzur
Güvenevler
Cevizlidere
Ayrancı
Dodurga
İşçi Blokları
Kızılırmak
Çukurambar
Söğütözü
Altındağ:
Feridun Çelik
Başpınar
Doğantepe
Solfasol
Baraj Mahallesi
Yıldıztepe
Mamak:
Büyük Kayaş
Dutluk
Üreğil
Boğaziçi
Yeşilbayır
Şahap Gürler
Araplar
Derbent
Köstence
Dostlar
Tepecik
Yenibayındır
23.00 – 12.30 Arası Su Kesintisi Yaşanacak Yerler
Yenimahalle:
25 Mart
Anadolu
Ata
Avcılar
Aşağı Yahyalar
Barış
Batı Sitesi
Beştepe
Cumhuriyet
Çamlıca
Çarşı
Demetgül
Demetlale
Emniyet
Ergazi
Gayret
Gazi
Güzelyaka
Işınlar
İlk Yerleşim
İnönü
Kaletepe
Kardelen
Karşıyaka
Kayalar
Kent Koop
Kuzey Yıldızı
Macun
Mehmet Akif Ersoy
Ostim OSB
Pamuklar
Ragıp Tüzün
Serhat
Susuz
Tepealtı
Turgut Özal
Uğur Mumcu
Varlık
Yeni Batı
Yeşilevler
Yukarı Yahyalar
Yunus Emre
Etimesgut:
İstasyon
Alsancak
30 Ağustos
Kazım Karabekir
Süvari
Piyade
Elvan
Topçu
Ahi Mesut
Ayyıldız
Oğuzlar
Atakent
Şeker
Etiler
Altay
Şehit Osman Avcı
Yeşilova
Devlet
Eryaman
Tunahan
Güzelkent
Yavuz Selim
Şeyh Şamil
Göksu
Çubuk:
Barbaros
Cumhuriyet
Dumlupınar
Esenboğa
Güldarpı
Yenice
Sincan:
Ahi Evran
Akşemsettin
Andiçen
Atatürk
Fatih
Gazi Osman Paşa
Gökçek
İstasyon
Mareşal Çakmak
Mevlana
Plevne
Saraycık
Selçuklu
Tandoğan
Törekent
Ulubatlı Hasan
Yunus Emre