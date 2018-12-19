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Ankara ulaşımında yeni dönem

Ankara’da toplu taşımada kredi kartı dönemi başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi; EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve halk otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında kredi kartıyla seyahat uygulamasına geçti.

Ankara ulaşımında yeni dönem

Ankara’da toplu taşımada kredi kartı dönemi başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte metro, Ankaray, EGO otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarında kredi kartlarıyla seyahat uygulamasına geçti.

Vatandaşlar artık temassız özelliğe sahip kredi kartı ve bankamatik kartlarını okutarak tek biniş ücreti olan 3 lira karşılığında seyahat edebilecek.  

Yeni sistemin tanıtımı Ankara Büyükşehir Belediyesinde yapıldı.

İşbirliği protokolü; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu ve Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan tarafından imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Uygulamanın denemesine başladıklarını, 1 Ocak’ta tamamen sisteme geçileceğini belirtti.


HABER-KAMERA: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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