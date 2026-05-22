Ankara Valiliği ormanlık alanları tamamen yasakladı! 1 Haziran'da başlıyor

İl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmen yasaklandı.

YASAK KAPSAMI DIŞINDA KALAN ALANLAR VE GİRİŞ SAATLERİ

Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, vatandaşların rekreasyon ihtiyaçlarını tamamen kısıtlamamak adına bazı istisnalar tanındı.

İl genelinde uygulanacak kurallar şu şekildedir:

İstisnalar: Milli parklar, mesire alanları, tabiat parkları ve devlet denetimindeki orman parkları bu yasaktan muaf tutuldu.

Giriş-Çıkış Saatleri: Serbest bırakılan mesire alanı ve tabiat parklarına vatandaşlar yalnızca 09.00 - 22.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilecek.

Ateş Yakma Kriteri: Bu alanlarda bile idarece özel olarak belirlenmiş ocak, mangal ve barbekü yerleri dışında kesinlikle ateş, mangal ve semaver yakılması yasaklandı.

KAMPÇILARA VE DOĞASEVERLERE SIKI ÇADIR KISITLAMASI

Doğa tutkunlarını ve kampçıları yakından ilgilendiren karara göre, resmi kamping işletmeleri haricindeki hiçbir ormanlık alanda kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak. İzin verilen mesire alanlarında da belirlenen saatler (09.00 - 22.00) haricinde gece yatılı kalmak, çadır kurup kamp kurmak tamamen engellendi.

Ormanlarda yalnızca fidan dikimi, bakım, onarım ve kesim gibi resmi orman idaresinden ihale veya sözleşme almış işçiler ile onları denetleyen görevli personel faaliyet yürütebilecek. Bu kişiler dışındaki vatandaşların orman içlerine girmesine izin verilmeyecek.

ANIZ YAKMAK VE HAVAİ FİŞEK ATMAK TAMAMEN YASAKLANDI

Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla tarımsal faaliyetlere de kısıtlamalar getirildi. Orman içi, orman bitişiği ve hatta ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde; anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden çıkan dalların ve bitki örtüsünün yakılması ile havai fişek atılması kesin olarak yasaklandı.

Enerji nakil hatlarını işleten kuruluşlar ormanlık alanlardan geçen hatların bakımlarını hızlandıracak ve yangın riski anında gerekirse enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyeler ise çöp toplama alanlarının çevresinde koruma bandı oluşturarak iş makinelerini teyakkuza geçirecek.

KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR PARA CEZASI

Ankara Valiliği koordinasyonunda; emniyet, jandarma ve orman kolluklarından oluşan özel denetim ekipleri 4 ay boyunca sahada kesintisiz gözetim yapacak. Belirlenen bu sıkı tedbirlere ve yasaklara aykırı hareket eden, ormana kaçak giren veya ateş yakan kişiler hakkında; 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca ağır idari para cezaları ve adli işlemler uygulanacak.