Ankara Valiliği saat vererek uyardı! O bölgede yaşayanlar dikkat, şiddetli geliyor

Ankara’da öğleden sonra dışarı çıkacaklar ve trafikte olanlar için kritik bir meteorolojik uyarı geldi.

Yağmur Biçen Kaplan
 Ankara Valiliği, kentin özellikle güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen şiddetli hava muhalefetine karşı vatandaşları resmen alarma geçirdi.

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan anlık veriler doğrultusunda, saat 17.00'ye kadar Ankara'nın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

SAAT 17.00'YE KADAR KRİTİK ALARM: BİRÇOK OLUMSUZLUĞA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Ankara Valiliği, yağışın aniden bastırma ve yerel olarak şiddetini artırma potansiyeli taşıdığını belirterek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere sürücüleri ve yayaları uyardı. Valilik açıklamasında, kısa sürede yüksek metrekareye düşebilecek yağış miktarı nedeniyle şu olumsuzluklara karşı azami dikkat ve tedbir gösterilmesi gerektiği vurgulandı:

Ani Sel ve Su Baskınları: Şehir içi alt geçitler, bodrum katlar ve drenaj hatlarında oluşabilecek ani tıkanmalara karşı hazırlıklı olunmalı.
Yıldırım ve Dolu Yağışı: Açık alanlarda bulunan vatandaşların yıldırım düşme riskine ve araç sahiplerinin anlık dolu yağışı ihtimaline karşı önlem alması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına: Yağış anında aniden fırlayacak olan rüzgar hızı nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tabela düşmesi gibi tehlikelere karşı korunaklı alanlarda kalınmalı.
Ulaşımda Aksamalar: Görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşabilecek su birikintileri nedeniyle sürücülerin takip mesafelerini artırmaları ve hız sınırlarını düşürmeleri önem arz ediyor.

