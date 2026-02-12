Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Yarın şiddetli fırtına bekleniyor

Ankara Valiliği, Meteoroloji verilerine göre kent genelinde yarın sabah saat 06.00’dan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda, yarın sabah saat 06.00’dan itibaren Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Rüzgar hızının yer yer 50 ila 70 kilometre/saat seviyelerine ulaşacağı tahmin edilirken, olumsuz hava şartlarının saat 21.00’e kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

