Ankara Valiliği uyardı: Bu geceden itibaren dikkatli olun!

Ankara Valiliği, tarımsal üretimle uğraşan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara Valiliği uyardı: Bu geceden itibaren dikkatli olun!
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nin son verilerine dikkat çekilerek, bu gece ve yarın gece başkent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Ankara’da, özellikle üreticilerin olası zararlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.”

Valilik, üreticilerin tarım ürünlerini korumaya yönelik önlemleri bir an önce devreye sokmalarını tavsiye etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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