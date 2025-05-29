Ankara Valiliği uyardı: Hazırlıklı olun!

Ankara Valiliği, kentte bugün etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara Valiliği uyardı: Hazırlıklı olun!
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Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, özellikle kentin güney ve doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün akşam saatlerine kadar Ankara’nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Yağışın özellikle 13.00 ile 19.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

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