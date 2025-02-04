Ankara Valiliği uyardı: Ölümcül tehlike var!

Ankara Valiliği, son günlerde sahte alkolden kaynaklı ölüm vakalarının arttığını duyurarak, vatandaşları yetkili olmayan yerlerden alkol satın almamaları konusunda uyardı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara Valiliği uyardı: Ölümcül tehlike var!
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Valilikten yapılan açıklamada, kolluk kuvvetleri ve gıda denetim birimlerinin yoğun inceleme ve denetim faaliyetleri yürüttüğü, sahte alkol üretiminde kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. Sorumlular hakkında hem adli hem de idari işlemlerin titizlikle sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, sahte alkolle mücadelede yalnızca yetkili birimlerin çalışmalarıyla değil, vatandaşların da duyarlılığıyla başarı sağlanabileceği belirtilerek şu çağrı yapıldı:

“Vatandaşlarımızın, yetkili olmayan satış noktalarından alkol temin etmemesi, sahte alkol üreten ve satanları kolluk kuvvetlerine veya gıda denetimiyle yetkili kurumlara bildirmesi büyük önem taşımaktadır.”

Valilik, vatandaşların sahte alkol satışı yapan yerleri ihbar ederek mücadeleye destek olmalarını istedi ve bu konuda duyarlılık çağrısı yaptı.

 Sahte alkole karşı dikkatli olun! Kolluk kuvvetleri denetimleri artırırken, halkın da bilinçli hareket etmesi hayati önem taşıyor.

Güvenliğiniz için yalnızca yetkili noktalardan alkol temin edin.

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