Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı: O ilçelere dikkat!

Ankara Valiliği, Meteoroloji verilerine dayanarak yarın kentin kuzeybatısı ile Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son değerlendirmeleri doğrultusunda, yarın başkentin kuzeybatı ilçelerinde etkili olacak yerel kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

BEYPAZARI VE NALLIHAN İÇİN YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Valilikten yapılan resmi açıklamada, kentin kuzeybatı koridorunda beklenen hava muhalefetinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine işaret edilen açıklamada, yarın Ankara'nın kuzeybatısı ile özellikle Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli seyredeceği öngörüldü.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR GÖRÜLECEK

Yağışlı sistemin ilerleyen saatlerde kentin iç bölgelerine ve rakımı yüksek noktalara doğru ilerlemesi ve form değiştirmesi bekleniyor. Valilik açıklamasında, hava sıcaklığındaki zamanla yaşanacak soğumaya bağlı olarak, bu bölgelerdeki kuvvetli yağışların yerini karla karışık yağmur ve kar şeklindeki meteorolojik hadiselere bırakacağı ifade edildi.

Ankara Valiliği, beklenen bu olumsuz hava koşullarının günlük hayata ve şehir altyapısına yönelik olası risklerine de dikkat çekti. Kuvvetli sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yol açabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı uyarılarda bulunuldu.

Meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi adına yetkililer, vatandaşların ve sürücülerin azami düzeyde dikkatli ve tedbirli davranmasını istedi.

