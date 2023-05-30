Ankara Valiliği uyardı: Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın
Ankara Valiliği, bugün şehrin batı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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