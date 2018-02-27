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Ankara Valiliğinden "maganda dehşeti" haberine ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden, basın yayın organlarında "Başkentte maganda dehşeti" şeklinde yer alan olayın iki hafta öncesine yaşandığı, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden "maganda dehşeti" haberine ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın  organlarında yer alan haberle ilgili olarak kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi  için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın 10 Şubat 2018'de saat 22.30 sıralarında Altındağ  Karapürçek Mahallesi Hüseyingazi alt geçidinde meydana geldiği bildirilen  açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Alt geçitte kurusıkı tabancayla rastgele ateş eden ve trafiği aksatan  şüpheliler E.K. ve S.B. gözaltına alınmış, olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve  araç ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari  işlemler devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara valiliği #maganda dehşeti #ankara #başkent
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