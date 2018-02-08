Ankara Valiliği, "Alacaatlı mevkisinde devam eden yol çalışmasında dinamitle çalışma yapılmaktadır, patlama söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliğinden, Çankaya ilçesi Alacaatlı mevkisinde süren yol çalışmasında dinamit kullanıldığı, bir patlamanın söz konusu olmadığı bildirildi.



Valilik, sosyal medyada "Ankara'da patlama olduğu" yönünde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, "Alacaatlı mevkisinde devam eden yol çalışmasında dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.