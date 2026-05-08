Ankara Valiliği'nden ses hızını aşan uçuş uyarısı: "Tedirgin olmayın"

Ankara Valiliği, bugün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Esenboğa Havaalanı'nı kullanacak uçakların ses hızını aşacağını duyurdu.

Simge Sarıyar
Başkent hava sahası gün içerisinde planlı hava hareketliliklerine ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, belirlenen zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecek olan uçuşların kontrollü bir test faaliyeti kapsamında yürütüleceğini aktardı. İniş güzergahında yaşanacak bu hareketlilik öncesinde, vatandaşların önceden bilgilendirilmesi ve çevrede oluşabilecek tedirginliğin engellenmesi amaçlandı.

Ankara Valiliği, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve ‘ses hızının üzerinde’ uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında ‘ses hızının üzerine’ çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur"

