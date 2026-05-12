Ankara Valiliği'nden son dakika uyarısı: Öğleden sonra geliyor!

Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen hava muhalefeti, özellikle şehrin belirli bölgelerinde risk oluşturuyor.

ANKARA’NIN KUZEY VE DOĞU İLÇELERİNDE KRİTİK SAATLER

Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, bugün öğleden sonra Başkent’in kuzey ve doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Valilik, yağışın aniden bastırmasıyla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

BAŞKENTTE SEL VE DOLU RİSKİNE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Hava tahmin raporunda yağışla birlikte gelmesi muhtemel tehlikeler tek tek sıralandı. Vatandaşların özellikle şu durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi:

Ani sel ve su baskını riskleri

Yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı

Yağış anında aniden şiddetlenen kuvvetli rüzgar

Ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalar

Valilik, Ankara genelinde can ve mal güvenliğinin korunması adına yapılan bu uyarıların ciddiyetle dikkate alınması gerektiğini vurguladı.