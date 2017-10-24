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Ankara ve İzmir'de trafik kazası: 9 yaralı

Ankara'da bir otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 5 kişi yaralandı.

Ankara ve İzmir'de trafik kazası: 9 yaralı

Ankara'da bir otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden Kerim A. idaresindeki 06 ZAV 83 plakalı otomobil, Türk Hava Kurumu binası önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobildeki sürücü Kerim A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Ulus istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Adeta hurdaya dönen otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akın Geliş (34) idaresindeki 16 JUA 37 plakalı otomobil, önce Erdoğan Ker Caddesi'nde seyir halindeki Gürsel Direk (51) idaresindeki 35 KE 670 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarındaki ağaçlara çarptı.



Kazada sürücü Direk, araçta bulunan eşi Hatice (40) ile çocukları Gülse (16), Mehmet Okan (15) ve Osman Direk (5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ankara #trafik kazası #urla #ulus #atatürk bulvarı
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