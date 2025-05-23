Hayvan besicileri şikayetçi

Ankara Yenimahalle'de kurulan hayvan pazarlarındaki besiciler satışların ve fiyatların düşmesinden şikayetçi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Hayvan besicileri şikayetçi
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Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurban satışları üreticinin beklentilerini karşılamadı. Ülkenin dört bir yanından getirdiği kurbanlık hayvanlarını satmaya çalışan besici satışların ve fiyatın düşmesinden şikayetçi...

Kurban satışları geçen yılı arattı, fiyatların düşük olmasından şikayetçi olan besici satışların da düşük olmasından yakınıyor. Vatandaş kurban almıyor, et alıyor. Geçen yıl 10 lira olan çikolata şimdi 40 lira, bu hayvanın fiyatı geçen yılla aynı, yem fiyatı ve masraf ise arttı.

Ankara’da büyük pazarlarından biri olan Yenimahalle ilçesinde kurulan Yakacık Kurban Pazarı'nda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen besici satışların geçen yıla oranla düştüğünü anlatıyor.

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Pazarda besicinin dışında neredeyse kimse yok. Besicinin umudu da hafta sonu satışlarında...

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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